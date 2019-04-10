الجيش اليمني: جاهزون للحسم في الحديدة.. والحوثيون ارتكبوا 2517 خرقاً للهدنة

تواصل – وكالات:

قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي إن الجيش اليمني على أهبة الاستعداد لاستكمال التحرير والحسم العسكري لطردِ الحوثيين الموالين لإيران من الحديدة، وإنهاء معاناة السكانِ فيها.

وأضاف العميد مجلي، في مؤتمر صحفي بمأرب أمس الأربعاء، أن الجيشَ لا يزال ملتزمًا بالهدنةِ في مدينةِ الحديدةِ وفقًا لتوجيهاتِ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وبانتظارِ إلزامِ المجتمعِ الدولي مليشيا الحوثي تنفيذَ اتفاقِ السويد.

وطالب المتحدث العسكري اليمني، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية المبعوث الأممي والأمم المتحدة بالإعلان الصريح عن المُعرقل لتنفيذ اتفاق السويد.

وأشار المتحدث باسم الجيش اليمني، إلى أن انتهاكات الحوثيين لهدنة الأمم المتحدة منذ سريانِها قبل أربعة أشهر التي بلغت (2517) خرقًا.