اختفاء مواطن في ظروف غامضة بالطائف

تواصل – الطائف:

اختفى المواطن تركي محياء في ظروف غامضة أثناء عودته من مقر عمله بتبوك في طريقه إلى منزل أسرته بالطائف.

وناشدت أسرة الشاب الثلاثيني، مساعدتهم في البحث عن أي أثر له، بعد أن اختفى منذ أسبوع، حيث خرج من مقر عمله في تبوك يوم الخميس الموافق ٢٨ رجب الماضي باتجاه منزل أسرته في الطائف، ثم انقطع تواصله مع أهله من حينها.

وتم العثور على مركبته بين محافظة رابغ ومستورة، بجوار الطريق ومفتاح التشغيل عليها، وتم تقديم بلاغ رسمي لشرطة رابغ يوم الأحد الماضي.

وناشدت أسرة “تركي” الجميع المساهمة في البحث عنه، وإبلاغ عمليات الأمن عن أي خيط قد يقود للعثور عليه.