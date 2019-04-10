«العدل» تفتح باب التقديم على وظائف كتاب عدل.. الشروط والمستندات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وكالة وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار، فتح باب التقديم إلكترونياً عبر بوابة الوزارة لشغل وظائف لديها بمسمى كاتب عدل في المرتبة السابعة.

ودعت الوكالة المتقدمين لإرفاق صورة واضحة لوثيقة التخرج مع طلب التقديم، وصورة لشهادة معتمدة لحسن السيرة والسلوك، بالإضافة لإرفاق تزكيتين علميتين، وصورة واضحة للهوية الوطنية، مشددة على أنه سيستبعد أي طلب لا تكون المستندات المرفقه معه واضحة وبحجم لا يتجاوز 1 ميقا.

كما اشترط الإعلان، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولم يسبق أن صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولم يسبق أن حكم عليه في جريمة مخلة بالدين والشرف.