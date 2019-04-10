صحة عسير تكشف تفاصيل إقالة طبيب متخصص في جراحات العظام (فيديو)

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كشف المتحدث الرسمي باسم إدارة الشؤون الصحیة في منطقة عسیر، عبدالعزيز آل شايع، تفاصيل وأسباب إقالة الإدارة لطبیب يحمل الجنسیة الفرنسیة ويُدعى خالد السلیمان، رغم نجاحاته الطبیة في تخصصه النادر في جراحة العظام وعدم وجود طبیب بديل عنه، وفقا لحديث بعض المرضى.

وأوضح آل شايع – في مداخلة على برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” – أن الطبیب المقال غیر مؤھل للعمل في المملكة؛ لأنه لم يخضع للامتحانات المقررة من ھیئة التخصصات الصحیة خلال الفترة النظامیة.

وأضاف أن الطبیب كذلك تدور حوله عدة إشكالات، منھا إجراؤه لممارسات طبیة وعملیة جراحیة غیر مستندة على أساس علمي واضح، كما أنه – بحسب المتحدث الرسمي – أجرى أبحاثا علمیة لم يتبع فیھا أخلاقیات البحث العلمي المتعارف علیھا.

ولفت متحدث صحة عسير، إلى أن الجمعیة السعودية لجراحة العظام خاطبت إدارة صحة عسیر بشأن الطبیب وبعض ممارساته الطبیة كاستخدام الخلايا الجذعیة، وأفادت بأن استخدامه لتلك الممارسات مخالف لتوصیاتھا.

وأشار آل شايع إلى أن جمیع المرضى جرى تحويلھم إلى أطباء أكفاء ويعملون في التخصص الدقیق للطبیب المقال، مؤكداً أن جمیع أولئك الأطباء سعوديون استشاريون.