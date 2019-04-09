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وظائف إدارية في شركة «stc».. موعد وطريقة التقديم

وظائف إدارية في شركة «stc».. موعد وطريقة التقديم
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تواصل – الرياض:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية بمجال المشتريات والتخطيط؛ للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (محلل أول التخطيط والأداء، ومشرف مشتريات، وأخصائي مشتريات)؛ وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:
1 –محلل أول التخطيط والأداء(Senior Planning & Performance Analyst):
– درجة البكالوريوس في هندسة الإلكترونيات أو هندسة الاتصالات أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذي صلة.

2 –مشرف مشتريات(Procurement Supervisor):
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو تقنية المعلومات أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذي صلة.

3 –أخصائي مشتريات(Procurement Specialist):
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو تقنية المعلومات أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذي صلة.

موعد وطريقة التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/04/09م وينتهي التقديم بتاريخ 2019/04/16م، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا.

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