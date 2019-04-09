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تقلبات جوية على معظم المناطق.. و«الدفاع المدني» يحذر

تقلبات جوية على معظم المناطق.. و«الدفاع المدني» يحذر
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تقلبات جوية على معظم المناطق، تتمثل في استمرار التقلبات الجوية والحالة المطرية على بعض مناطق المملكة.

وناشدت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين عدم المخاطرة بأنفسهم وأسرهم بعبور الأودية أو التنزه بالمناطق الخطرة، كما دعتهم إلى الالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم متمنياً السلامة للجميع.

ودعت المديرية -في بيانٍ لها- الجميع، من مواطنين ومقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، مع أهمية الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب، لما تُشكِّله من مخاطر عالية على الأرواح والممتلكات.

يُذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً للأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة على مناطق: (تبوك، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

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