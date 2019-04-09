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الأرصاد تتوقع: استمرار الأمطار على محافظات الرياض.. حتى هذا الموعد

الأرصاد تتوقع: استمرار الأمطار على محافظات الرياض.. حتى هذا الموعد
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيها متقدما يفيد باستمرار هطول الأمطار الرعدية على عدد من محافظات الرياض حتى الساعة الثالثة من يوم غد الأربعاء.

وجاء في التنبيه المتقدم: (يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية).

وبينت الأرصاد أن التنبيه يشمل محافظات (الدوادمي، عفيف، وتمتد إلى وادي الدواسر، والأفلاج، والسليل، والأجزاء المجاورة لها).

وأوضحت أن بداية الإنذار  من الساعة ١١ اليوم الثلاثاء وحتى الساعة ٣ من يوم غد الأربعاء.

 

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