الغرامة والتشهير بمؤسسة عرضت 15 ألف ساعة مغشوشة في الرياض

تواصل – الرياض:

عاقبت وزارة التجارة والاستثمار صاحب مؤسسة، تختص ببيع الساعات والإكسسوارات بمدينة الرياض؛ بالغرامة والتشهير، وذلك إثر صدور حُكم قضائي يدين صاحب المنشأة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لحيازة وعرض خمسة عشر ألف ساعة، تحمل بلد منشأ غير حقيقي بهدف المتاجرة بها؛ وهو ما يعد غشّاً وإيهاماً وتضليلاً للمشترين بجودة السلعة المعروضة.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمدينة بالرياض فرض غرامة مالية، قدرها خمسون ألف ريال، وإغلاق المقر المخالف، ومصادرة الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية إلى وقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار على مقر المؤسسة الواقعة بحي المرقب في الرياض، وضبطت خمسة عشر ألف ساعة لازدواجية بلد المنشأ (ياباني – صيني)، بينما مصدرها الحقيقي من “الصين”؛ وبناء عليه تم إغلاق المقر المخالف، ومصادرة الكميات المضبوطة، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.