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همثون.. كل ثانية تفرق!! (بث مباشر)

همثون.. كل ثانية تفرق!! (بث مباشر)
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تواصل- فريق التحرير:

يسجل برنامج همثون نجاحاً باهراً في يومه الثالث والسبعين، البرنامج والذي يبث على قناة دال الفضائية إحدى قنوات شبكة المجد الفضائية.

حيث حقق البرنامج أرقاماً انعكست من خلال تفاعل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي والتي ترجمت جزء منها منصة التواصل الاجتماعي تويتر من خلال عدد من الوسوم التي تواجدت في الترند السعودي وعدد من المقاطع التي حققت الأكثر تداولاً في اليوتيوب .

يشارك في البرنامج 28 متسابقاً في مرحلته الأولى يترشح منهم 24 متسابقاً لخوض المنافسات والتصفيات في المرحلة الثانية والتي يجمعون خلالها الثواني تحت شعار “كل ثانية تفرق!” يغادر خلالها المتسابق الأقل جمعاً للثواني كل أسبوع في الترانزيت ويكرم الأكثر جمعاً لها خلال فترة البرنامج الممتدة ل90 يوماً ليتوج في نهاية البرنامج ثلاثة فائزين منهم بجوائز مالية وفائز رابع بجائزة وقف اليتيم بمكة التابع للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام إخاء.

يتخلل البرنامج الممتد من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل عدداً من الفقرات المتوزعة على مدار الأسبوع، تستفتحها فقرة مجلس الطيبين والتي يقدمها الشيخ سعد العتيق والتي تبث يومياً في تمام 10:00 ص، يتناول فيها الشيخ سعد العتيق موضوعات ثرية ونصائح عدة وتجارب مفيدة مع مجموعة من الوجهاء والشعراء والراوين وكبار السن.

تليها فقرة ساعة الصفر والتي يقدمها الإعلامي أ. خالد أبو محفوظ والتي يسعى من خلالها إلى توجيه النقد البنّاء والأسئلة والاستفسارات المثيرة التي يرصدها فريق الإعداد مستعرضاً خلالها أبرز الأحداث والتصرفات اليومية للمتسابقين والإدارة سعياً لتطوير البرنامج وتجاوز الأخطاء والملاحظات.

وتأتي فقرة بدون عنوان للشيخين سليمان الجبيلان وخالد الدايل عفوية توجيهية للمتسابقين والجمهور خلف الشاشات بأسلوب الشيخين العفوي والجاذب للمشاهدين، ومن بعدها فقرة حدائق مع أ. ناصر سي عبدالله، وحرصت إدارة همثون على إضافة الجانب التدريبي في فقرة هندسة العلاقات من تقديم المدرب ياسر الحزيمي.

ويشارك الملهم عمر الغامدي في البرنامج في فقرة الملهم والتي يبعث فيها رسائله الإيجابية للمتسابقين والجمهور، وتأتي بعدها فقرة آلة الزمن من تقديم أ. عبدالرحمن المطيري وفقرة الذويق والتي يبرز فيها المتسابقين مهاراتهم في الطبخ ومن ثم عرضها على لجنة الذويقة ليحصلوا بموجب تقييمهم على الثواني التي تساهم في اقتراب المتسابقين من الفوز في نهاية البرنامج والتي يقدمها أ. طراد العنزي.

وليس بعيداً عن تلك الفقرات تأتي فقرة تكتكة والتي يقدمها أ. رياض الخبران والتي تعتمد على عنصر المفاجئة المبهجة للمتسابق، وفقرة الديربي والتي يقدمها الثنائي إبراهيم النقيب وإبراهيم المعيدي، وتأتي هذه الفقرات داعمة للمتسابقين لجمع النقاط وزيادة رصيدهم من الثواني.

وبعيداً عن الفقرات الترفيهية تأتي فقرتي إخاء من تقديم أ. عبدالرحمن الفراج والمعين من تقديم أ. محمد عثمان داعمة للمساهمة في وقف اليتيم بمكة التابع للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام إخاء.

وتأتي فقرة الترانزيت ضيفاً ثقيلاً على المتسابقين والمشاهدين حيث تعتبر الفقرة بوابة الخروج للمتسابقين الأقل جمعاً للثواني خارج البرنامج، يقدم هذه الفقرة أ. هاني مقبل، مواسياً المغادرين ومباركاً ومحفزاً للمتسابقين المتبقين لزيادة رصيدهم من الثواني.

وتأتي هذه الفقرات حرصاً من إدارة قناة دال وبرنامج همثون على تنوع الطرح في الفقرات للمتسابقين والجمهور من ترفيه وتدريب وتثقيف وتطوير، وتسعد الإدارة باستقبال كل ما يساهم في تطوير البرنامج عبر منصاتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

 

 

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