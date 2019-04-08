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«العمل» تعاقب مؤسسة وظفت نساء في «بيئة عمل غير مناسبة» بالرياض

«العمل» تعاقب مؤسسة وظفت نساء في «بيئة عمل غير مناسبة» بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

عاقبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، منشأة تجارية تعمل بنشاط بيع الحلويات بالرياض، بسبب عدم توفيرها بيئة عمل مناسبة للمرأة.

وأعلنت الوزارة فرض غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال على المنشأة لمخالفتها التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة.

ونشر حساب الوزارة الرسمي عبر “تويتر” تغريدة جاء فيها: “ضبط مفتشي فرع الوزارة بالرياض مساء الأحد عدة مخالفات للتنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة، خلال زيارة تفتيشية لمنشأة تعمل بنشاط بيع الحلويات، حيث اتضح عدم التزام المنشأة باشتراطات الضوابط المكانية لعمل المرأة”.

وتابعت الوزارة: “تم فرض غرامة مالية بمبلغ 25 ألف ريال بحق المنشأة، ومنعها وأخذ تعهد عليها بعدم توظيف النساء في بيئة عمل غير مناسبة لعمل المرأة”.

وتهيب الوزارة بجميع المنشآت بضرورة الالتزام بضوابط التنظيم، مؤكدة استمرارها في مراقبة التزام المنشآت بأحكامه، وعدم تهاونها في ضبط أي مخالفات.

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