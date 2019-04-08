بالفيديو.. كمين أمني يضبط صيدلية تبيع «حبوباً مهبطة» للشباب والفتية

تواصل – فريق التحرير:

شنت الجهات الأمنية بالرياض، حملة أمنية على إحدى الصيدليات التي تبيع حبوباً مهبطة للنساء والمراهقين دون وصفة طبية، وهو الأمر الذي يعد مخالفاً للأنظمة واللوائح.

ووفقاً لـ”سامي الشيباني – مؤسس حساب السناب الأمني” فقد ورد بلاغ من مواطن غيور للحملة الأمنية الجنائية بشرطة منطقة الرياض، يفيد بأن إحدى الصيدليات تبيع حبوباً مهبطة للنساء والمراهقين وتصرف لهم الحبوب بدون وصفة طبية”.

وأكد أن الحملة قامت بمداهمة الصيدليات وتثبتت من صحة البلاغ عن طريق قيام صاحب السناب الأمني بالدخول إلى الصيدلية وقيامه بشراء تلك الحبوب، الأمر الذي أدى لإغلاق الصيدلية وإلقاء القبض على الصيدلي.

وقام صاحب السناب الأمني، بنشر مقطع فيديو يوثق عملية الضبط ويشرح ما جرى بالتفاصيل.