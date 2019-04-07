بالصور والفيديو.. «مدني عسير» يُخمد حريق برادة نقل دواجن

تواصل – محمد واص:

أخمد “مدني مربة” بعسير النيران التي اشتعلت في ناقلة (برادة) كانت محملة بالدواجن وتتبع أحد مزارع الدواجن الواقعة على امتداد طريق “الحبيل – رجال ألمع”.

وفي التفاصيل فقد باشر “مدني مربة” عند الساعة ٢:٠١ من صباح اليوم الإثنين ١٤٤٠/٨/٣ بلاغاً عن نشوب حريق بناقلة (براده) حمولتها دواجن مبرده تابعة لإحدى مزارع الدواجن الواقعة على إمتداد طريق الحبيل رجال ألمع نتج عنه احتراق جزء كبير من البراده.

صرح بذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، والذي أوضح أن سائقها قام بفصل رأس الناقلة وإبعاده عن التيدر المحترق.

وبين أن فرق الدفاع المدني عملت على أخماد الحريق والذي لم يصاحبه أي إصابات ولله الحمد، وتم استكمال الإجراءات اللازمة ولايزال التحقيق جارياً للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.