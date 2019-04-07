الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

آخر تطورات واقعة اختفاء مواطن سعودي في أوغندا

آخر تطورات واقعة اختفاء مواطن سعودي في أوغندا

اختفاء فتاة في ظروف غامضة بالرياض

اختفاء فتاة في ظروف غامضة بالرياض

مطلوبون هاجموا نقطة أمنية في أبو حدرية بـ«القنابل».. مقتل 2 وضبط آخرَيْن

مطلوبون هاجموا نقطة أمنية في أبو حدرية بـ«القنابل».. مقتل 2 وضبط آخرَيْن

شرطة الرياض تضبط «شبكة تسول» تضم أطفالاً ونساء

شرطة الرياض تضبط «شبكة تسول» تضم أطفالاً ونساء

بالصور والفيديو.. «مدني عسير» يُخمد حريق برادة نقل دواجن

بالصور والفيديو.. «مدني عسير» يُخمد حريق برادة نقل دواجن
0

تواصل – محمد واص:

أخمد “مدني مربة” بعسير النيران التي اشتعلت في ناقلة (برادة) كانت محملة بالدواجن وتتبع أحد مزارع الدواجن الواقعة على امتداد طريق “الحبيل – رجال ألمع”.

وفي التفاصيل فقد باشر “مدني مربة” عند الساعة ٢:٠١ من صباح اليوم الإثنين ١٤٤٠/٨/٣ بلاغاً عن نشوب حريق بناقلة (براده) حمولتها دواجن مبرده تابعة لإحدى مزارع الدواجن الواقعة على إمتداد طريق الحبيل رجال ألمع نتج عنه احتراق جزء كبير من البراده.

صرح بذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، والذي أوضح أن سائقها قام بفصل رأس الناقلة وإبعاده عن التيدر المحترق.

وبين أن فرق الدفاع المدني عملت على أخماد الحريق والذي لم يصاحبه أي إصابات ولله الحمد، وتم استكمال الإجراءات اللازمة ولايزال التحقيق جارياً للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«كراتين» تتسبب في احتراق مظلة وإخلاء طالبات مدرسة بجدة

«كراتين» تتسبب في احتراق مظلة وإخلاء طالبات مدرسة بجدة

تعليم الشرقية يوضح حقيقة نشوب حريق في مدرسة بنات بـ«القطيف»

تعليم الشرقية يوضح حقيقة نشوب حريق في مدرسة بنات بـ«القطيف»

أمطار رعدية على «الباحة» و«نجران».. و«الدفاع المدني» يُحذر

أمطار رعدية على «الباحة» و«نجران».. و«الدفاع المدني» يُحذر

مدني الدمام يخمد حريقاً في شركة لمعالجة الزيوت (صور)

مدني الدمام يخمد حريقاً في شركة لمعالجة الزيوت (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تسريحٌ بإحسان
تدوينات حرة

تسريحٌ بإحسان

المزيد
من أنتم؟
مقالات

من أنتم؟

المزيد
نظرية جمع الحطب!
مقالات

نظرية جمع الحطب!

المزيد
الطوفان القادم 4
مقالات

الطوفان القادم 4

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>