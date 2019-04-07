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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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«الأرصاد» تتوقع: سحب ممطرة مصحوبة برياح على 12 منطقة

«الأرصاد» تتوقع: سحب ممطرة مصحوبة برياح على 12 منطقة
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم ،الرياض ،الشرقية ،نجران، جازان، عسير ، الباحة، مكة المكرمة).

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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