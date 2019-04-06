«الشؤون الإسلامية» بالشمالية تعلن توفر وظائف شاغرة

تواصل – الرياض:

أعلنت إدارة المساجد بمدينة عرعر التابعة لفرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بمنطقة الحدود الشمالية عن رغبتها بتعيين (خطباء) متعاقدين في عددٍ من الجوامع في مدينة عرعر.

وبينت إدارة المساجد بعرعر أن هذه الوظائف تخضع لشروط محددة، داعيةً في إعلانها كل من يجد في نفسه الكفاءة، وتنطبق عليه الشروط المعنية بالعمل كـ (خطيب) التقدم للإدارة.

موعد التقديم:

– التقديم بدأ الجمعة بتاريخ 1440/07/29هـ ولمدة 10 أيام من تاريخه.