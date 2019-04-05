كنت موظفاً وفقدت عملي هل يزيد الدعم؟.. «حساب المواطن» يوضح

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، على ضرورة تحديث البيانات في حالة طرأ أي تغيير على الحالة الوظيفية أو دخل المستفيد.

جاء ذلك ردا من البرنامج على مستفيد، وجه سؤالا قال خلاله: “أنا شاب سعودي من مكه كنت موظف قطاع خاص وفي الفتره الأخيرة لم يتم التجديد معي، وأصبحت عاطلا هل يزيد الدعم وما هي الآليه لتقديم على البرنامج”.

ورد البرنامج عبر حساب خدمة العملاء بقوله: يكتفي بالتسجيل لمرة واحدة، وفي حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، يجب التوجه للبوابة الإلكترونية وتحديثها عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب – الإفصاح عن الدخل) وتعديل الحالة الوظيفية إلى “لايوجد وظيفة”، والانتقال إلى الإجراءات وحذف الدخل، ثم الضغط على “حفظ”.

وأضاف البرنامج في تغريدة أخرى موضحا طريقة معرفة قيمة الاستحقاق بقوله “لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية“.