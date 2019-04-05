الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مستخدماً «حديدة».. وكيل مدرسة ينهال بالضرب على طالب مريض في الرياض

مستخدماً «حديدة».. وكيل مدرسة ينهال بالضرب على طالب مريض في الرياض

قائدة مدرسة الأمواه تكشف تفاصيل صادمة بعد حادثة المعلمات المفجعة

قائدة مدرسة الأمواه تكشف تفاصيل صادمة بعد حادثة المعلمات المفجعة

«الصندوق العقاري» يودع 590 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني

«الصندوق العقاري» يودع 590 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني

«العمل» تعلن عن أول خطوة في برنامج الإقامة الممتدة للأجانب

«العمل» تعلن عن أول خطوة في برنامج الإقامة الممتدة للأجانب

كنت موظفاً وفقدت عملي هل يزيد الدعم؟.. «حساب المواطن» يوضح

كنت موظفاً وفقدت عملي هل يزيد الدعم؟.. «حساب المواطن» يوضح
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، على ضرورة تحديث البيانات في حالة طرأ أي تغيير على الحالة الوظيفية أو دخل المستفيد.

جاء ذلك ردا من البرنامج على مستفيد، وجه سؤالا قال خلاله: “أنا شاب سعودي من مكه كنت موظف قطاع خاص وفي الفتره الأخيرة لم يتم التجديد معي، وأصبحت عاطلا هل يزيد الدعم وما هي الآليه لتقديم على البرنامج”.

ورد البرنامج عبر حساب خدمة العملاء بقوله: يكتفي بالتسجيل لمرة واحدة، وفي حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، يجب التوجه للبوابة الإلكترونية وتحديثها عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب – الإفصاح عن الدخل) وتعديل الحالة الوظيفية إلى “لايوجد وظيفة”، والانتقال إلى الإجراءات وحذف الدخل، ثم الضغط على “حفظ”.

وأضاف البرنامج في تغريدة أخرى موضحا طريقة معرفة قيمة الاستحقاق بقوله “لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية“.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«حساب المواطن» يوضح كيفية إضافة «مولود جديد» لحساب مستفيد

«حساب المواطن» يوضح كيفية إضافة «مولود جديد» لحساب مستفيد

هل يمكن زيادة الدعم لمن لا يملك دخلاً شهرياً؟.. «حساب المواطن» يجيب

هل يمكن زيادة الدعم لمن لا يملك دخلاً شهرياً؟.. «حساب المواطن» يجيب

توضيح مهم من «حساب المواطن» بشأن تغيير «الآيبان البنكي» للمستفيدين

توضيح مهم من «حساب المواطن» بشأن تغيير «الآيبان البنكي» للمستفيدين

«حساب المواطن» يعلن موعد إيداع الدفعة الـ17 لمستحقي الدعم ‎

«حساب المواطن» يعلن موعد إيداع الدفعة الـ17 لمستحقي الدعم ‎

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الطوفان القادم 4
مقالات

الطوفان القادم 4

المزيد
إنفوجراف.. كيف تتصرف إذا انفجر إطار سيارتك فجأة؟
انفوجرافيك

إنفوجراف.. كيف تتصرف إذا انفجر إطار سيارتك فجأة؟

المزيد
الإفادة في منافع الكتابة!!
مقالات

الإفادة في منافع الكتابة!!

المزيد
ماذا نتوقع ..؟
تدوينات حرة

ماذا نتوقع ..؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>