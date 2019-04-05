وفاة شخصين وإصابة 9 آخرين في حادثين مروعين بالطائف

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توفي شخصان، وأصيب تسعة آخرون في حادثين مروعين شمال محافظة الطائف، بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، أن عند الساعة 06:34 مساء، وتلقت غرفة العمليات بالطائف بلاغ عن حادث تصادم وقع في منطقة الجفر شمال الطائف، وعلى الفور تم توجيه عدد 5 فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني رايد الحارثي.

وأضاف أنه عند الوصول للموقع تمت مباشرة الحالات الإسعافية والتي بلغ عددها خمس حالات اثنتان منها انتقلت إلى رحمة الله فيما تبقى ثلاث حالات خطيرة، تم التعامل معها بتقديم الخدمة الاسعافية اللازمة ونقلها بعد ذلك الى المستشفى لاستكمال اللازم.

وفي الحادث الآخر، أوضح الثبيتي، أن عمليات الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة تلقت، البلاغ عند الساعة 9:22 م عن وجود حادث تصادم بعد العطيف باتجاه الطائف مما خلف وراه ست إصابات حيث تم توجيه 4 فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد تركستاني.

وعلى الفور تم التعامل مع الإصابات الستة حيث صنفت بالبسيطة، مما استدعى لتقديم الخدمة الاسعافية اللازمة ونقلهم إلى المستشفى لإكمال اللازم.