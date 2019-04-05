وصول 5 ملايين معتمر للمملكة وإصدار 5.5 مليون تأشيرة عمرة

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سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 5,5 مليون تأشيرة منذ فتح باب العمرة مطلع هذا العام وحتى تاريخ 28 رجب.

وسجل مجموع القادمين إلى المملكة 5,052 مليون معتمر، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 501,371 معتمراً، منهم 351,770 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 149,601 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 4,551,364 معتمراً بعد أن أدُّوا مناسك العمرة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، الذي يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

كما يقيس المؤشر أعداد المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة، إضافة إلى أعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 10,436موظفاً، منهم 8,659 من الذكور، و1,777 من الإناث.

وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 4,5 مليون معتمر، وعن طريق المنافذ البرية 487,241 معتمراً، وسجل وصول 57,022 معتمراً عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوماً فكانت وبالترتيب: باكستان 1,174 مليون معتمر، تليها إندونيسيا 789,486، بعدها الهند 491,195، ثم مصر 302,398، واليمن خامساً 240,679 معتمراً. وتأتي بعدها كل من: تركيا 240,461؛ ماليزيا 237,988، الجزائر 217,546، العراق 171,485، الأردن 140,862.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوَّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربتهم وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.