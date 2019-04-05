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«شؤون الحرمين» تعتمد تعيين المؤقتين على بند «الرواتب المقطوعة»

«شؤون الحرمين» تعتمد تعيين المؤقتين على بند «الرواتب المقطوعة»
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تواصل – مكة المكرمة:

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ اعتمد آلية تثبيت المؤقتين الموسميين على بند الرواتب المقطوعة التي اقترحتها اللجنة التي وجَّه بها لدراسة وبحث إجراءات التثبيت والتعيين على وظائفها.

وعلى الفور، باشرت اللجنة أعمالها برئاسة الوكيل لشؤون المسجد الحرام المكلف أحمد بن محمد المنصوري؛ ونائبه وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية المكلف الدكتور سعد بن محمد المحيميد؛ وعضوية المستشار الإداري الدكتور محمد بن فراج العقلا؛ ومدير الإدارة العامة للموارد البشرية سعود بن حميد الريشي، بحسب “عكاظ”.

وقامت اللجنة بحصر الموظفين المؤقتين بالرئاسة ومدد خدمتهم، قبل أن تباشر فرز مؤهلاتهم وقدراتهم بالتوازي مع احتياج الرئاسة وإداراتها ووحداتها إدارياً وميدانياً بما يتوافق مع نظام الخدمة المدنية؛ وذلك بغرض استثمار الطاقات واستقطاب الكفاءات، وإتاحة المجال للكوادر الوطنية المؤهلة، والاستفادة من الموظفين الأكْفاء ذوي الخبرة العلمية والعملية والميدانية بما يحقق توجيهات ولاة الأمر بتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين من حجاج ومعتمرين وزائرين.

وحددت اللجنة آلية التعيين وضوابطه، ومعايير المفاضلة من المؤهلات وحسن السيرة والسلوك والمدة، وغيرها من الآليات التي تصب في مصلحة الجميع.

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