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«الأرصاد» تعلق على ثلوج خريص: عاصفة بردية

«الأرصاد» تعلق على ثلوج خريص: عاصفة بردية
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تواصل – فريق التحرير

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن ما ظهر في مقاطع فيديو وصور متداولة لثلوج تغطى مساحات كبيرة من المناطق المحيطة بطريق خريص بين الرياض والأحساء، مجرد عاصفة بردية وليس تساقطًا للثلوج.

وقالت الأرصاد في بيان لها، معلقة على الحالة إنها عاصفة بردية وليس تساقطًا للثلج، وتم التنبيه في وقت سابق من ذلك في التقرير الأخير للحالة والتقارير اليومية، كما تم إصدار الإنذارات اللازمة للحالة قبلها بوقت كافٍ، موضحة أن كل موسوم للربيع يحدث ذلك وأكثر.

وأشارت إلى أن المملكة ستشهد حتى شهر مايو تقلبات جوية حادة ومتسارعة أبرزها عواصف رعدية مصحوبة بالبرد مع تيارات هابطة والعواصف الترابية وتفاوت ملحوظ في درجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض لافتة إلى أن الأجواء ستبدأ في التحسن بمشيئة الله من السبت المقبل.

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