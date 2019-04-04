وزارة الدفاع تعلن فتح باب التقديم على رتبة جندي وجندي أول

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول والتجنيد للتقديم على رتبة (جندي أول، وجندي) في قوة الأمن والحماية الخاصة لعام 1440هـ بوزارة الدفاع لحملة الثانوية العامة والتجارية.

واشترطت الوزارة أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، وعلى الراغبين بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على شروط وإجراءات التقديم والقبول.

الرتب المطلوبة:

1 – جندي أول.

2 – جندي.

الشروط العامة:

1 – أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2 – أن يكون حاصلاً على درجة الثانوية العامة والتجارية.

3 – أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

4 – أن لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد عن أربعين عاماً.

5 – أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

6 – أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

7 – أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

8 – ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.

9 – أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه، وأن يكون الطول المطلوب لا يقل عن 178 سم.

10 – أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

11 – أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقاً للشروط المحددة.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم الاثنين القادم بتاريخ 1440/08/03هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه: اضغط هنا.