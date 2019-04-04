مقاول يخدع 45 مواطناً ويبيع شققهم في المزاد بمكة

تواصل – مكة المكرمة:

قال 45 مواطناً إنهم تعرضوا لخداع واحتيال من صاحب شركة خاصة في بناء وبيع شقق التمليك في حيي العوالي وبطحاء قريش، وأنه تسبب في تحويل شققهم للبيع بالمزاد العلني عقب مطالبات مالية طالت المتهم الهارب.

هذا وتنظر المحكمة العامة في مكة المكرمة الشهر المقبل، شكاوى 45 من المواطنين، حيث أكدوا أنهم فوجئوا الشهر الماضي بمكتب تثمين يقوم بتصوير إحدى البنايات في العوالي والسؤال عن مكوناتها وتفاصيلها، وعندما سأله الملاك عن طبيعة عمله أفادهم بأن صاحب البناية عليه مطالبات مالية، وأن العمائر محجوزة لعرضها في مزاد علني.

وكان صاحب الشركة قد دأب على بناء عمائر من خلال مساهمات الراغبين في تملك الشقق وتسلم مبالغ منهم مقدماً على أن يتم استكمال المتبقي بعد الفراغ من البناء؛ وفقاً لـ”عكاظ”.

وقال المواطنون، إنهم سددوا مبالغ لصاحب الشركة ووقعوا عقوداً رسمية مقابل أن يتولى المالك للأرض مهمة الإفراغ بالمحكمة، غير أنهم فوجئوا بمماطلته الإفراغ بحجة عدم انتهاء الإجراءات الرسمية في البلدية، وبعد مضي ثماني سنوات من المطالبات اختفى المالك عن الأنظار هارباً إلى خارج البلاد.