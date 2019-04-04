الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«العمل» تعلن عن أول خطوة في برنامج الإقامة الممتدة للأجانب

«العمل» تعلن عن أول خطوة في برنامج الإقامة الممتدة للأجانب

تنفيذ حكم القتل في رجل أمن بالرياض.. ارتكب الفاحشة داخل مركز شرطة

تنفيذ حكم القتل في رجل أمن بالرياض.. ارتكب الفاحشة داخل مركز شرطة

حادث أليم.. تفحم «سبعيني» في وضع السجود بحريق شرق القنفذة

حادث أليم.. تفحم «سبعيني» في وضع السجود بحريق شرق القنفذة

«القصبي»: مليار دولار منحة من المملكة للعراق

«القصبي»: مليار دولار منحة من المملكة للعراق

«مقاول محتال» يعرض شقق 45 مواطنًا للبيع في المزاد ويغادر المملكة

«مقاول محتال» يعرض شقق 45 مواطنًا للبيع في المزاد ويغادر المملكة
شقق فاخرة معروضة للبيع في جدة (مكة)
0

تواصل – مكة المكرمة:

تعرض 45 مواطناً للنصب والاحتيال على يد صاحب شركة خاصة في بناء وبيع شقق التمليك في حيي العوالي وبطحاء قريش، حيث تنظر المحكمة العامة في مكة المكرمة الشهر القادم شكاوى المواطنين الذين أكدوا أنهم تعرضوا لخداع واحتيال من صاحب الشركة وأنه تسبب في تحويل شققهم للبيع بالمزاد العلني عقب مطالبات مالية طالت المتهم.

وكان المتضررون فوجئوا الشهر الماضي بمكتب تثمين يقوم بتصوير إحدى البنايات في العوالي والسؤال عن مكوناتها وتفاصيلها وعندما سأله الملاك عن طبيعة عمله أفادهم بأن صاحب البناية عليه مطالبات مالية وأن العمائر محجوزة لعرضها في مزاد علني.

ووفقاً لـ «عكاظ» فقد تحدث مُلاك  عن أن صاحب الشركة درج على بناء عمائر من خلال مساهمات الراغبين في تملك الشقق واستلام مبالغ منهم مقدما على أن يتم استكمال المتبقي بعد الفراغ من البناء، وقالوا إنهم سددوا مبالغ لصاحب الشركة ووقعوا عقودا رسمية مقابل أن يتولى المالك للأرض مهمة الإفراغ بالمحكمة غير أنهم فوجئوا بمماطلته الإفراغ بحجة عدم انتهاء الإجراءات الرسمية في البلدية، وبعد مضي ثماني سنوات من المطالبات اختفى المالك عن الأنظار هاربا إلى خارج البلاد.

وأشار الدكتور ماهر رجب وإسماعيل رشاد، علي الشهري محمد، وعبدالله الزهراني وعبدالله الشمري أنهم ملاك للشقق ودفعوا مقابلها مبالغ تتجاوز 800 ألف ريال ليكتشفوا أن عمارتهم التي أنشأوها من مساهماتهم معروضة للبيع بالمزاد العلني.

وأضافوا أن عدداً من الملاك تقدموا بدعاوى أمام المحكمة التي أمرت بإيقاف المزاد في بيع عدد من شقق بناية العوالي وقررت أحقيتهم في الإفراغ، فيما ينتظر ملاك شقق بطحاء قريش قرارا مماثلا من المحكمة.

وجدد المتضررون مطالبهم بسرعة ضبط مالك الشركة واستعادته من الخارج ومحاكمته.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إصابتان بانقلاب مضخة خرسانية على طريق «مكة – الليث».. والأهالي يطالبون بحلول

إصابتان بانقلاب مضخة خرسانية على طريق «مكة – الليث».. والأهالي يطالبون بحلول

التشهير بمنشأة عرضت منتجات غذائية منتهية الصلاحية بمكة

التشهير بمنشأة عرضت منتجات غذائية منتهية الصلاحية بمكة

إغلاق 3 مطاعم في «شرائع مكة» بعد رصد «مخالفات»

إغلاق 3 مطاعم في «شرائع مكة» بعد رصد «مخالفات»

كشف غموض الاعتداء على مقيم وسلب أمواله في جدة

كشف غموض الاعتداء على مقيم وسلب أمواله في جدة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إنفوجراف.. كيف تتصرف إذا انفجر إطار سيارتك فجأة؟
انفوجرافيك

إنفوجراف.. كيف تتصرف إذا انفجر إطار سيارتك فجأة؟

المزيد
الإفادة في منافع الكتابة!!
مقالات

الإفادة في منافع الكتابة!!

المزيد
ماذا نتوقع ..؟
تدوينات حرة

ماذا نتوقع ..؟

المزيد
أحسِنْ إلى النّاس
مقالات

أحسِنْ إلى النّاس

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>