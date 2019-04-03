«صحة جازان» تكشف حقيقة صورة المريض الممدد على الأرض.. وتتوعد المصور

تواصل – فريق التحرير:

علقت مديرية الشؤون الصحية بجازان على الصورة المتداولة التي يظهر فيها مريض مستلقيًا على الأرض بمستشفى العارضة العام بقولها إنه هو من نزل من السرير، وأنه كان كثير الحركة، وغير ملتزم بالتعليمات.

وأوضحت صحة جازان، في بيان لها أمس الأربعاء، أنه إشارة إلى الصورة المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، التي يظهر فيها أحد المرضى مستلقيًا على الأرض، ووفقًا للمحضر المعد من قِبل قسم التمريض بمستشفى العارضة العام، فإن المستشفى استقبل أحد المرضى بقسم طوارئ (الرجال) في نوبة السهر يوم 25 رجب 1440هـ، وتم التعامل معـه، والكشـف الطبي عليه على سرير الملاحظة رقم (1)، وأُعطي جميع الأدوية اللازمة.

وأشارت إلى أنه أثناء ذلك لاحظ الممرض المسؤول عن الحالة عدم التزام المريض بالتعليمات التمريضية، وكان كثير الحركة والكلام، ولم يستجب للتعليمات التمريضية، وقام بالنزول من السرير، والاستلقاء على الأرض، ولا يُعلم من قام بتصويره.

وتابع البيان أنه “تم إبلاغ مشرفة التمريض في حينه، وتم المرور على المريض، واتضح أنه غير مستجيب للتعليمات، ولوحظ أنه قام برمي أغراضه الشخصية على الأرض، وتم حفظها من قِبل طاقم التمريض لحين خروجه، وتم إعداد محضر واقعة بذلك، وإبلاغ (تجربة المريض) التي قامت بالتحقق من سجلات المريض، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وختمت صحة جازان في بيانها أن المريض غادر المستشفى بعد تحسُّن حالته، فيما بعد نشر الصورة في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة على حقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال من قام بعملية التصوير داخل المنشأة.