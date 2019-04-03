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محاكمة رئيس وزراء ماليزيا السابق في فضيحة فساد

محاكمة رئيس وزراء ماليزيا السابق في فضيحة فساد
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تواصل – وكالات:

يمثل رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق للمحاكمة اليوم الأربعاء، لاتهامه بالتورط في أكبر فضيحة فساد تتعلق بصندوق تنمية حكومي.

وهذا الصندوق هو محل تحقيق دولي موسع شمل حكومات ما لا يقل 6 دول بما في ذلك سنغافورة والولايات المتحدة وسويسرا، على خلفية مزاعم بأن مسؤولين ماليزيين بارزين اختلسوا مليارات الدولارات بين عامي 2009 و .2014

وكان نجيب الذي تولى رئاسة الوزراء من عام 2009 حتى 2018، أسس الصندوق وترأس مجلس إدارته إلى أن تم حله في .2016

ويقول محققون إنه تم نقل نحو 681 مليون دولار من الصندوق إلى الحسابات المصرفية لنجيب.

ويواجه رئيس الوزراء السابق إجمالي 42 اتهاما بينها إساءة استخدام السلطة والخرق الجنائي للثقة وغسل الأموال والفساد.

ومن المقرر أن يمثل للمحاكمة في سبع اتهامات من ذلك. وفي حالة إدانته، فإن نجيب قد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.

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