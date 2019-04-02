«سند محمد بن سلمان» يوضِّح موقف الدفعات المقبلة من مبادرة الزواج

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج سند محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، أن الدفعات الأخرى من سند الزواج، تسير حسب المراحل المعتمدة.

وقال البرنامج في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه بعد صرف عطاء الدفعة الأولى لمستفيدي (سند الزواج)؛ فإن الدفعات الأخرى تسير حسب المراحل المعتمدة، مشيراً إلى أن إعادة التقديم والتسجيل مازال مستمرين.

وكشف البرنامج في إنفوجرافيك حالات المتقدمين لسند الزواج، مشيراً إلى أن الدفعة الأولى تم صرف العطاء لها، أما الدفعة الثانية فهي ضمن إجراء التحقق من صحة البيانات البنكية، والدفعة الثالثة ضمن إجراء إضافة الحسابات البنكية، والدفعة الرابعة ما زال التسجيل بها مستمراً.

يُذكر أن برنامج سند محمد بن سلمان، أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بدء صرف عطاء يصل إلى 100 مليون ريال لمستحقي الدفعة الأولى، البالغ عددهم أكثر من 4200 مستفيد من مبادرة “سند الزواج”، وذلك بعد اكتمال التحقق من مطابقة المتقدمين للشروط وبعد تلقيهم دورة الوعي المالي، وهو ما من شأنه المساهمة في تحقيق مبادئ الاستقرار وتمكينهم من بناء أسرهم.