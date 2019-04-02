مكة.. إنقاذ سائق سقطت على رأسه حمولة شاحنة

تواصل – مكة المكرمة:

تمكن فريق طبي بمستشفى ظلم العام بمنطقة مكة المكرمة، بفضل الله، من إنقاذ حياة قائد شاحنة بعد أن تعرض لإصابة بالغة بالرأس؛ بعد أن سقطت على رأسه أجزاء من حمولة الشاحنة التي كان يقودها على طريق الطائف-الرياض السريع.

وكان السائق قد وصل لطوارئ مستشفى ظلم العام يعاني من إصابات خطيرة ونزيف بالرأس وشبه توقف للتنفس، حيث جرى عمل إنعاش قلبي رئوي للمصاب وقدمت له الإسعافات الأولية، مع تقديم الرعاية الطبية التي ساهمت بفضل الله في استقرار الحالة.

وأظهرت إجراءات الكشف الأولية تعرض المصاب لنزيف داخل الرأس؛ ما استدعى تكليف فريق طبي لنقل الحالة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.

ورافقه الفريق الطبي المصاب للإشراف على حالته، حتى تم إدخاله لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، حيث تم استقبال الحالة هناك وتقديم الرعاية الطبية لها.