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بالفيديو.. طبيب: نصف المواطنين بحاجة لمراجعة عيادات نفسية

بالفيديو.. طبيب: نصف المواطنين بحاجة لمراجعة عيادات نفسية
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تواصل – الرياض:

قال الأخصائي النفسي أسامة الجامع، إن 50% من المواطنين بحاجة لزيارة الطبيب النفسي، مشيراً إلى أن 70% من المصابين بالاكتئاب لا يدرون أن لديهم اكتئابًا.

وأضاف في لقاء ببرنامج في الصورة على قناة ” روتانا خليجية ” أن النسبة تعتمد على دراسة قدمت في مؤتمر عقد في المملكة مؤخراً، لافتاً إلى أن الاكتئاب هو الاضطراب الذي يضرب اقتصاديات الدول، وهو منتشر في المملكة.

وأوضح أن على المجتمع أن يعي أن العلاج النفسي شيء طبيعي وليس وصمة ” عار “، فالناس يأتون إلى العيادات النفسية بعد سنوات من المعاناة مع الأمراض؛ إذ بحسب دراسة، يلجأ مَن يعانون من الوسواس القهري والاكتئاب للطبيب النفسي بعد 7 سنوات من المعاناة.

ودعا الجامع لنشر الوعي في المجتمع بأن العلاج النفسي أمر طبيعي وليس عيباً؛ فالأمراض النفيسة مثلها مثل الأمراض العضوية، توثر على جودة حياة الإنسان.

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