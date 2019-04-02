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وظائف صحية شاغرة بجامعة الملك خالد

وظائف صحية شاغرة بجامعة الملك خالد
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تواصل – فريق التحرير:

فتحت المدينة الطبية بجامعة الملك خالد، اعتبارا من يوم أمس الاثنين 25/ 7/ 1440هـ ولمدة 5 أيام، باب التقديم لمن تتوفر لديهم الشروط على وظائف صحية على برنامج التشغيل الذاتي، في محايل عسير، ورجال ألمع، وأبها.

وأعلنت المدينة عن 8 وظائف للجنسين، بينها 3 وظائف بمسمى طبيبة مقيمة تخصص طب عام، ووظيفة واحدة بمسمى طبيب مقيم تخصص طب عام، واستشارية أخصائية نساء وولادة، واستشارية أخصائية أمراض نفسية، واستشاري أشعة “للجنسين”، واستشاري طب طوارئ.

وبجانب الشروط العامة وشروط المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة، أوضحت المدينة أنه لا يسمح بالتقديم على أكثر من وظيفة، مبينة أن الطلب المخالف سيستبعد من المنافسة، مشترطة أن يكون التقديم إلكترونياً على البريد الإلكتروني kkumc@kku.edu.sa، وإرفاق المستندات المطلوبة على ملف بصيغة pdf.

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