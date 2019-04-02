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كاتب: التوطين ساهم في ارتفاع حجم القطاع الصناعي بالمملكة

كاتب: التوطين ساهم في ارتفاع حجم القطاع الصناعي بالمملكة
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تواصل – فريق التحرير:

سلط الكاتب محمد حميدان، الضوء على ملف نجاح توطين الصناعات في المملكة متخذاً صناعة الزجاج نموذجاً.

وقال الكاتب في مقال له بصحيفة “الرياض”: لو أخذنا صناعة الزجاج في السعودية نموذجاً لوجدنا أنها صناعة تتوفر خاماتها محلياً، كما أنها صناعة تتشعب وتتداخل مع غيرها وقل أن تخلو صناعة منها فهي تدخل في معظم الصناعات مثل السيارات، والمباني، والكهرباء، وقوارير التعبئة والأواني غيرها.

وأكد أن هذه الصناعة تعد مثالاً بسيطاً يعكس قدرات المملكة وإمكانات النجاح في تلك الرؤى، خاصة أن تلك الصناعة تحولت منذ ثمانينيات القرن المنصرم من صناعة حرفية بسيطة إلى إنتاج صناعي متقدم، تمكنت معه المصانع السعودية من الهيمنة على الأسواق المحلية التي تستهلك على سبيل المثال ما لا يقل عن 350 ألف طن من القوارير الزجاجية والتحول للتصدير.

ولفت إلى أنه خلال حديثه مع العديد من المصنعين بالمملكة؛ وجد إجماعاً على التفاؤل لمستقبل الصناعة بالمملكة نتيجة لرؤيتها الواعدة ونتيجة للبرامج التحفيزية والتسهيلات التي بدأت الدولة في تنفيذها مؤخراً.

ويؤكد ذلك وفقاً للكاتب “ارتفاع حجم القطاع الصناعي في المملكة من مستوى 32 مليار ريال العام 1974م إلى نحو 312 مليار ريال في العام 2017م، بأن توطين الصناعة بالمملكة والوصول للاكتفاء الذاتي بالنسبة لكثير من المنتجات ليس ضرباً من ضروب المستحيل”.

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