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صدمة للمرضى.. مستشفى حكومي بجازان: عفوًا نحن مشغولون اليوم

صدمة للمرضى.. مستشفى حكومي بجازان: عفوًا نحن مشغولون اليوم
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تواصل – فريق التحرير:

“جميع الموظفين في دورة تدريبية، والمواعيد تأجلت إلى يوم الأربعاء 27 /7/ 1440”.. بتلك الكلمات دخل المراجعون والمرضى بجازان في حالة صدمة واندهاش، عندما وجدوها مكتوبة على لافتة ومعلقة على مستشفى أبو عريش العام، ليجدوا أنفسهم مضطرين للبحث عن مستشفى آخر أو العودة إلى منازلهم دون الاطمئنان على صحتهم.

ومع انتشار صورة اللافتة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتذمر المرضى والمراجعين، أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان أنها فتحت باب التحقيق للتأكد من صحة الواقعة.

وأكدت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، مؤكدة استقبال الحالات المرضية واستمرار المواعيد المقررة لحضور المرضى والمراجعين، ومتمنية الصحة والسلامة للجميع.

وتعود تفاصيلها إلى قيام مستشفى “أبو عريش العام” بجازان، بإغلاق المستشفى في وجه المرضى، وإعلان تأجيل المواعيد إلى يوم الأربعاء الموافق 27 من شهر رجب الجاري؛ حيث تضمنت اللافتة أن الموظفين مشغولون في دورة تدريبية.

الصورة أثارت حالة من الجدل والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، كما عبر الكثير من المرضى الذين كان لديهم مواعيد يوم الثلاثاء عن تذمرهم واستيائهم من هذا القرار الذي اتخذته إدارة المستشفى وسبب لهم صدمة نتيجة إلغاء مواعيد حضورهم وتأجيلها دون أي عذر؛ لأن غالبية هؤلاء المرضى انتظروا دورهم في مواعيد الأقسام بالعيادات وغيرها منذ أشهر طويلة، على الرغم من أن مستشفى أبوعريش مستشفى حيوي يستقبل حالات محولة من المستشفيات الأخرى من محافظات العارضة وضمد وأحد المسارحة ويشهد إقبالًا كبيرًا من المرضى والمراجعين بشتى الأطياف نساء ورجالًا وأطفالًا من مواطنين ومقيمين .

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