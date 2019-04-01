الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

خادم الحرمين يوجه بإطلاق سراح السجناء المعسرين في «الشرقية»

خادم الحرمين يوجه بإطلاق سراح السجناء المعسرين في «الشرقية»

بالفيديو.. «الأحوال المدنية» تزف بشرى سارة لـ «موقوفي الخدمات»

بالفيديو.. «الأحوال المدنية» تزف بشرى سارة لـ «موقوفي الخدمات»

تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مُهرِّب مخدّرات بمحافظة جدة

تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مُهرِّب مخدّرات بمحافظة جدة

بالصور.. استقبال حافل لـ«أصيل الأنصاري» بمطار جدة

بالصور.. استقبال حافل لـ«أصيل الأنصاري» بمطار جدة

خادم الحرمين يستقبل الأمراء وجمعاً من المواطنين بـ«الشرقية»

خادم الحرمين يستقبل الأمراء وجمعاً من المواطنين بـ«الشرقية»
0

تواصل – واس:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في المنطقة الشرقية مساء اليوم، أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة، والمعالي، وجموعًا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه – رعاه الله -.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين قصر الخليج في الدمام ، كان في استقباله – أيده الله- صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية.

وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم. ثم تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين – أيده الله-. بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء مع خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز.

كما حضر، صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز وكيل الحرس الوطني للقطاع الشرقي، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الاحساء، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن محمد بن جلوي، وصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

وحضر أيضا، احب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير محمد بن تركي بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن يوسف بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سلطان بن تركي بن عبدالله ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي.

وكان من بين الحضور، صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله ، وصاحب السمو الأمير نواف بن بندر بن مشاري ، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن جلوي ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير سعود بن خالد بن جلوي ، وصاحب السمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن جلوي ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

خادم الحرمين يوجه بإطلاق سراح السجناء المعسرين في «الشرقية»

خادم الحرمين يوجه بإطلاق سراح السجناء المعسرين في «الشرقية»

خادم الحرمين يصل إلى المنطقة الشرقية قادماً من تونس

خادم الحرمين يصل إلى المنطقة الشرقية قادماً من تونس

ولي العهد يصل إلى المنطقة الشرقية (صور)

ولي العهد يصل إلى المنطقة الشرقية (صور)

مجلس الوزراء يعقد جلسته المقبلة في «الشرقية»

مجلس الوزراء يعقد جلسته المقبلة في «الشرقية»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إنفوجراف.. أصناف فواكه تساعد في تخفيض وزنك
انفوجرافيك

إنفوجراف.. أصناف فواكه تساعد في تخفيض وزنك

المزيد
في صحبة الغرباء
مقالات

في صحبة الغرباء

المزيد
من الذي بزكامه آذانا؟!
مقالات

من الذي بزكامه آذانا؟!

المزيد
الطوفان القادم (3)
مقالات

الطوفان القادم (3)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>