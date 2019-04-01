سائق ينسى طالبة نائمة داخل الحافلة بالمجاردة.. تصرف زميلتها أنقذها من الموت

تواصل – فريق التحرير:

نجت طالبة من الموت اختناقاً داخل حافلة مدرسية بمحافظة المجاردة، بعد أن غلبها النوم ونسيها السائق داخل “الباص”.

تفاصيل الواقعة تشير إلى تخلف طالبة بمدرسة في مركز أحد ثربان التابع لمحافظة المجاردة التابعة لمنطقة عسير، عن الطابور الصباحي، وتبيّن أن النعاس غلبها وجعلها تتخلف عن النزول مع زميلاتها، حيث بقيت الطالبة نائمة داخل الحافلة المدرسية دون علم السائق.

وقامت إحدى زميلات الطالبة بإبلاغ المعلمة ثم المديرة التي بادرت بالاتصال بسائق الحافلة؛ للتأكد من وجود الطالبة بها، ولاحظ السائق أن الطالبة نائمة داخل الحافلة، وقام بإيصالها لمدرستها دون تعرضها لأي مكروه.

يُشار إلى أن مثل تلك الحوادث تكررت في الفترة الأخيرة عدة مرات وراح ضحيتها عدد من الطلاب.