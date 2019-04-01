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إجراء جديد من «تنظيم الكهرباء» يحفظ حقوق المستهلكين ومالكي العقارات

إجراء جديد من «تنظيم الكهرباء» يحفظ حقوق المستهلكين ومالكي العقارات
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تواصل – واس:

دعت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، جميع المستهلكين بكافة شرائحهم (السكني، التجاري، الصناعي، والزراعي)، إلى التسجيل في خدمة “حسابي” التي أطلقتها الشركة السعودية للكهرباء عن طريق القنوات المتاحة للشركة التي تهدف إلى تسجيل العداد باسم المستفيد الفعلي من الخدمة.

وأوضحت الهيئة أن خدمة “حسابي” تعد مشروعاً وطنياً، يُسهم في حفظ حقوق المستهلكين ومالكي العقار من خلال تنظيم العلاقة بين جميع الأطراف المستفيدة من الخدمة الكهربائية، وتحسين وصول البيانات إليهم فيما يتعلق بإصدار الفواتير وسهولة استلامها، والتغلب على الأسباب الجذرية في عدم وصول الفواتير، وإشعارات وجود صيانة للشبكة الكهربائية، أو أي معلومات تهم المستهلك.

وأفادت أن خدمة “حسابي” تتيح تسجيل الحساب للمستفيد الفعلي سواءً كان مالكاً أو مستأجراً، بحيث يتم تسجيل عداد الكهرباء باسم المستهلك الفعلي للخدمة الكهربائية، وذلك بهدف تحديد المستفيد من الخدمة، والتواصل معه مباشرة فيما يتعلق بأي جانب من جوانب الخدمة الكهربائية المقدمة له من قبل الشركة.

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