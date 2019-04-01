بالفيديو.. «الأحوال المدنية» تزف بشرى سارة لـ «موقوفي الخدمات»

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تواصل – فريق التحرير:

قال الناطق الرسمي باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر، إن كل خدمات الأحوال المدنية ستكون قريباً متاحة للأشخاص الموقوفة خدماتهم، باستثناء بعض الحالات.

وأوضح خلال استضافته في برنامج “تم” على قناة “السعودية” أن النظام في السابق لم يكن يسمح بتجديد بطاقة الهوية الوطنية لموقوفي الخدمات، ولكن وزير الداخلية وافق مؤخراً على طلب مقدم من الأحوال المدنية باستثناء هذا الأمر.

وأشار إلى أن هناك فريقًا من المختصين بالأحوال المدنية يعمل بشكل متواصل حتى منتصف الليل لاستكمال الإجراءات التقنية والفنية الخاصة بإتاحة جميع الخدمات لموقوفي الخدمات، وقريباً جداً ستنهي عملها، ويبدأ تقديم الخدمات.

 

 

 

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