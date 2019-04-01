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«الغذاء والدواء» تحذر من استخدام هذه الزيوت في الطعام

«الغذاء والدواء» تحذر من استخدام هذه الزيوت في الطعام
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تواصل – فريق التحرير:

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستوردي ومصنعي الأغذية، إلى الالتزام والتقيد بمتطلبات اللائحة الفنية السعودية رقم (SFDA.FD 2483/2018) التي نصت على منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئياً في المنتجات الغذائية، والتي سيبدأ العمل في تطبيقها في العام (2020م).

جاء ذلك خلال ورشة عمل “منع استخدام الدهون المهدرجة جزئيا في المنتجات الغذائية” والتي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة المطاعم بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالغرفة، وذلك بحضور عدد من المهتمين والمستوردين والمصدرين والمصنعين.

وأوضح أخصائي التغذية الأول “بالغذاء والدواء ” فهد محمد البدر، أن هذا الإجراء يأتي انطلاقا من المهام التي خولها نظام الهيئة وتماشياً مع نهج الهيئة في متابعة المستجدات الدولية فيما يتعلق بسلامة المنتجات الغذائية وتأثيرها على صحة المستهلك، إضافة إلى استكمال جهود الهيئة الرامية لمنع استخدام الزيوت المهدرجة جزئياً في الصناعات الغذائية.

وقال البدر إن الهيئة منحت المستوردين والمصنعين مهلة حتى 31 / 12 / 2019 لتطبيق اللائحة، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بذلك، كما قدم شرحا لآلية الهيئة بالنسبة لطرق كتابة نسب المحددة من المواد المستخدمة في المنتجات الغذائية، وشروط استخدام الدهون المهدرجة في مختلف دول العالم والتدرج في خفض نسبتها حتى الوصول لمرحلة منع استخدامها.

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