ديوان المراقبة العامة يعلن عن وظائف محاسبة على المرتبة الخامسة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن ديوان المراقبة العامة فتح باب التقديم على 4 وظائف شاغرة في مجال المحاسبة على المرتبة الخامسة، بالمركز الرئيسي للديوان بالرياض، اعتباراً من يوم غدٍ (الثلاثاء) 26/7/1440هـ وحتى الأربعاء 27/7/1440هـ.

واشترط الديوان أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، مكملاً للسن النظامية لشغل الوظيفة العامة، أن يكون حسن السيرة والسلوك، حائزاً على المؤهل المطلوب، غير محكوم عليه بحدٍ شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، ما لم يكون قد مضى على صدور قرار الفصل 3 سنوات على الأقل.

وأشار إعلان ديوان المراقبة إلى الشروط الخاصة، التي تتضمن أن يحمل المتقدم دبلوم محاسبة معترف به، إضافةً إلى اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية، منوهاً إلى أن رابط التقديم على الوظائف المشار إليها سيتاح قريباً.