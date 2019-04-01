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«الدفاع المدني» تحذّر من النظر لمجرى السيل الناجم عن الأمطار.. لماذا؟

«الدفاع المدني» تحذّر من النظر لمجرى السيل الناجم عن الأمطار.. لماذا؟
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تواصل – فريق التحرير:

حذَّرت المديرية العامة للدفاع المدني، من النظر إلى مجرى السيل الناجم عن الأمطار الغزيرة؛ منعًا لخطر الإصابة بالدوار المؤدي للسقوط.

وأضافت، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه ينبغي الحذر عند هطول الأمطار بعدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه. فعادة تكون حوافها قابلة للانهيار، مع اتباع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان.

وتابعت مديرية الدفاع المدني قائلة، إن الأمطار الغزيرة وجريان المياه يؤديان إلى ميل في مكان أو انجراف الطريق، ما يتطلب الحذر أثناء قيادة المركبات، فضلًا عن عدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول، فقد تداهم المركبة السائق ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية فيتعذّر مغادرة المركبة.

واستكملت، أن المياه قد تغطي جسرًا منجرفًا أو طريقًا مكسرًا؛ لذلك يلزم الحذر والانتباه، بالإضافة إلى عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول كونهم لا يدركون مدى الخطورة؛ لذلك فمراقبتهم واجبة.

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