اللجنة العدلية تحدد مهلة لـ25 متهمًا في «صكوك الباحة المشبوهة»

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حددت اللجنة العدلية مهلة لـ 25 متهمًا للرد على الدعوى التي تتضمن إدانتهم، في القضية المعروفة بـ”صكوك الباحة المشبوهة ” .

جاء ذلك بعد أن سلَّمت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة، الأسبوع الماضي، صحيفة الدعوى التي تقدمت بها هيئة الرقابة والتحقيق، للمتهمين.

وتضمنت لائحة الاتهامات التزوير ،واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري ،والرشوة.

يذكر أن التحقيقات قد خلصت إلى اتهام قاضٍ وكاتب عدل وموظفي محكمة ورجال أعمال في إصدار صكوك الباحة المشبوهة لنيل تعويضات مليونية على طريق الباحة – العقيق.