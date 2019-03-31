تدريب مواطنين سعوديين لحفظ سلامة الطائرات المتجهة لأمريكا

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ذكرت مصادر أن الحكومة الأمريكية تقوم حالياً بتدريب مواطنين سعوديين على حفظ الأمن والسلامة على متن الطائرات السعودية المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وقالت المصادر إن المملكة تتكفل بمعظم تكاليف البرنامج التدريبي لكوادرها، مبينة أن الولايات المتحدة ستقوم بدورها بنقل الخبرات والمهارات التكنولوجية لهذه الكوادر وتقديم الاستشارات اللازمة.

وأبانت أن البرنامج جرى بحثه وإقراره في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ولم تكتمل التفاصيل الخاصة بتطبيقه في حينها، مشيرة إلى أنه تمت الموافقة الرسمية عليه في مارس 2017.