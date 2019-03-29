ضبط 2.8 مليون مخالف لأنظمة المملكة وترحيل 722 ألفاً

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة الداخلية، ضبط مليونين و865 ألفًا و608 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال حملات ميدانية شنّتها في مناطق المملكة خلال الـ17 شهرًا الماضية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها أمس الجمعة، أن إجمال المخالفين، الذين تم ضبطهم في الحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كل مناطق المملكة، والتي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/ 2/ 1439هـ حتى نهاية يوم الخميس 21/ 7/ 1440هـ، بلغ 2865608 مخالفين، منهم 2234100 مخالف لنظام الإقامة، و438458 مخالفًا لنظام العمل، و193050 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وأضافت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ 48390 شخصًا، 50% منهم يمنيو الجنسية، و47 % إثيوبيو الجنسية، و3 % جنسيات أخرى.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم ضبط 2025 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، بينما بلغ إجمال المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستّر عليهم الذين تم ضبطهم 3563 شخصًا.

ووصل إجمال المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1181 مواطنًا، (تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1127 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق الـ54 الباقين.

وأوضحت أن إجمال من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 9521 وافدًا مخالفًا، منهم 8183 رجلًا، و1338 امرأة.

وأكدت وزارة الداخلية إيقاع العقوبات الفورية بحق 428442 مخالفًا، وإحالة 389549 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 487281 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 722649 مخالفًا.