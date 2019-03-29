«التجارة»: يحق للمستهلك استرجاع أو استبدال السلعة في 3 حالات

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار، أنه يحق للمستهلك استرجاع أو استبدال السلعة في حال كانت معيبة أو مقلّدة أو غير مطابقة للمواصفات.

جاء ذلك في رد من الوزارة على سؤال مواطن قال فيه: “أنا صاحب منشأة وأخذ الزبون مني حبر طابعة وبعد عدة أيام جاء يرجعه لكنه مفكوك من العلبة ومسحوب الشريط المعدني، كما لم يحضر الكرتون.. هل له حق الترجيع؟”.

وردت وزارة التجارة بقولها “يحق للمستهلك استرجاع أو استبدال السلعة في حال كانت معيبة أو مقلّدة أو غير مطابقة للمواصفات، خلاف ذلك يتم وفق سياسة الاسترجاع والاستبدال لدى المنشأة”.