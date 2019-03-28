خادم الحرمين يغادر إلى تونس.. ويُنيب «ولي العهد»

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي ”

غادر بحفظ الله ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ هذا اليوم الخميس 21 / 7 / 1440هـ الموافق 28 / 3 / 2019م ، إلى الجمهورية التونسية الشقيقة في زيارة رسمية تلبية للدعوة الموجهة لمقامه الكريم من أخية فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية حيث سيتم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما سيرأس ـ رعاه الله ـ وفد المملكة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية ـ الثلاثين ـ التي ستعقد في الجمهورية التونسية بتاريخ 24 / 7 / 1440هـ الموافق 31 / 3 / 2019م.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمراً اليوم بإنابة سمو ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفره خارج المملكة فيما يلي نصه:

الرقم : أ / 269

التاريخ : 21 / 7 / 1440هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة ( السادسة والستين ) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1428هـ.

ونظرا لعزمنا ـ بمشية الله ـ على السفر خارج المملكة هذا اليوم الخميس الحادي والعشرين من شهر رجب عام 1440هـ حسب تقويم أم القرى، الموافق للثامن والعشرين من شهر مارس عام 2019م، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفرنا خارج المملكة.

والله ولي التوفيق .

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود