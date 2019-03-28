الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

خادم الحرمين يغادر إلى تونس.. ويُنيب «ولي العهد»

خادم الحرمين يغادر إلى تونس.. ويُنيب «ولي العهد»

توضيح من «المرور» عن مخالفة «شرب الشاي»

توضيح من «المرور» عن مخالفة «شرب الشاي»

رسمياً.. أرامكو تشتري حصة صندوق الاستثمارات في سابك

رسمياً.. أرامكو تشتري حصة صندوق الاستثمارات في سابك

توضيح مهم من إمارة الرياض بشأن منع دخول النساء مقرها

توضيح مهم من إمارة الرياض بشأن منع دخول النساء مقرها

خادم الحرمين يغادر إلى تونس.. ويُنيب «ولي العهد»

خادم الحرمين يغادر إلى تونس.. ويُنيب «ولي العهد»
0

تواصل – واس:

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
غادر بحفظ الله ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ هذا اليوم الخميس 21 / 7 / 1440هـ الموافق 28 / 3 / 2019م ، إلى الجمهورية التونسية الشقيقة في زيارة رسمية تلبية للدعوة الموجهة لمقامه الكريم من أخية فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية حيث سيتم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما سيرأس ـ رعاه الله ـ وفد المملكة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية ـ الثلاثين ـ التي ستعقد في الجمهورية التونسية بتاريخ 24 / 7 / 1440هـ الموافق 31 / 3 / 2019م.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمراً اليوم بإنابة سمو ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفره خارج المملكة فيما يلي نصه:
الرقم : أ / 269
التاريخ : 21 / 7 / 1440هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة ( السادسة والستين ) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1428هـ.
ونظرا لعزمنا ـ بمشية الله ـ على السفر خارج المملكة هذا اليوم الخميس الحادي والعشرين من شهر رجب عام 1440هـ حسب تقويم أم القرى، الموافق للثامن والعشرين من شهر مارس عام 2019م، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفرنا خارج المملكة.
والله ولي التوفيق .
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ولي العهد يلتقي قائد الجيش الليبي

ولي العهد يلتقي قائد الجيش الليبي

خادم الحرمين يستقبل قائد الجيش الليبي

خادم الحرمين يستقبل قائد الجيش الليبي

ولي العهد يلتقي وزير الدفاع الصيني (صور)

ولي العهد يلتقي وزير الدفاع الصيني (صور)

10 قرارات بمجلس الوزراء.. 4 مراكز وطنية للأرصاد والبيئة ومكافحة التصحر

10 قرارات بمجلس الوزراء.. 4 مراكز وطنية للأرصاد والبيئة ومكافحة التصحر

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

غرابُ كايزن!
تدوينات حرة

غرابُ كايزن!

المزيد
العمل المؤسسي في العائلة 
مقالات

العمل المؤسسي في العائلة 

المزيد
٤÷٤ في الحصول على المال
مقالات

٤÷٤ في الحصول على المال

المزيد
رفض عربي قوي لقرار ترامب بشأن الجولان.. 9 دول رفضت سيادة الكيان المحتل
تقارير وحوارات

رفض عربي قوي لقرار ترامب بشأن الجولان.. 9 دول رفضت سيادة الكيان المحتل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>