مستشفى قوى الأمن بالرياض يعلن توفر وظائف بمجال التمريض

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى قوى الأمن بالرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف بمجال التمريض لحملة البكالوريوس؛ للعمل بمسمى (ممرض مسجلRegistered Nurse)، واشترط المستشفى أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

المسمى الوظيفي:

– ممرض مسجل (Registered Nurse).

الشروط:

1 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2 – درجة البكالوريوس في التمريض.

3 – ترخيص ساري المفعول لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/03/27م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والتفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).