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المحكمة العمالية بالرياض تُلزم شركة بدفع 850 ألف ريال لمواطن

المحكمة العمالية بالرياض تُلزم شركة بدفع 850 ألف ريال لمواطن
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تواصل – الرياض:

أنهى قسم الصلح بالمحكمة العمالية في الرياض قضية مواطن كان يعمل مديرا عاما لإحدى الشركات، بعقد صلح مالي بين الطرفين يقضي بدفع الشركة للمدعي مبلغا إجماليا قدره 850 ألف ريال.

وكان المواطن قد قام برفع قضية للمحكمة العمالية في الرياض يطالب فيها المدعى عليها، وهي إحدى الشركات التي كان يتولى منصبا إداريا فيها بدفع رواتب متأخرة منذ عام 2017، والمكافأة السنوية، ومستحقاته للفترة المتبقية من مهلة الإشعار وتعويض مادي بموجب المادة 77 من نظام العمل.

وبرر المدعى تأخره في رفع القضية والمطالبة بمستحقاته بالوعود التي كانت المدعى عليها تقدمها له بتسلم مستحقاته دون اللجوء إلى القضاء، وهو ما لم يحدث.

من جهته صدّق ممثل الشركة في القضية على صحة ما جاء في دعوى المواطن من شكاوى، مبينا أن فصل المدعى من العمل كان بسبب مشروع سبب خسارة الشركة خلال السنوات الماضية.

 

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