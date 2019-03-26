«التركي»: «المترو» غير مناسب لطبيعة جدة.. وإدارة جديدة لـ «النفايات»

تواصل – مكة المكرمة:

أكد أمين محافظة جدة صالح التركي، أن مشاريع النقل في جدة ستركز على الحافلات والنقل الترددي، معتبراً أن “المترو” غير مناسب لطبيعة جدة في الوقت الحالي؛ بسبب المياه الجوفية الهائلة والتكلفة العالية لنزع الملكيات.

وأوضح التركي خلال كلمته في “منتدى مكة الاقتصادي” أن محور التنمية الرئيسي في جدة يعتمد على البنية التحتية ومدى تطورها، مضيفاً أن مناطق شرق جدة سيكون لها أولوية التنمية والمشاريع؛ نظراً لنقص الخدمات الأساسية فيها.

وكشف أنه سيجري خلال الفترة المقبلة تشييد نفقين وستة كباري لحل مشاكل النقل في جدة، كما ستنشأ إدارة للاستفادة من النفايات؛ بهدف رفع نسبة الاستفادة من قيمة النفايات عن طريق التدوير من (20- 30%) حالياً إلى 50%.

وفي موضوع آخر، شدد أمين جدة على عدم السماح بتعثر المشاريع، موضحاً: “كانت ميزانيات المشاريع في السابق تعود لوزارة المالية فور تعثرها، اليوم لا يمكن أن يحدث ذلك فتعثر المشروع يعني تعثر رؤية 2030”.

وتجري فعاليات الدورة الثانية من “منتدى مكة الاقتصادي” في فندق ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺮ هيلتون بالعاصمة المقدسة، خلال الفترة (23 – 26) مارس الجاري، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، ويناقش الفرص الاستثمارية والاقتصادية للمنطقة وأهمية تحقيق التنمية وتطوير أداء القطاعات ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.