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السماح للمواطنين والمقيمين باستضافة معتمرين.. تعرف على تفاصيل المشروع

السماح للمواطنين والمقيمين باستضافة معتمرين.. تعرف على تفاصيل المشروع
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تواصل – متابعات:

أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز وزان أن هناك مشروعاً جديداً يطلق عليه «عمرة المضيف» سيطبق الفترة القادمة، يهدف إلى تمكين المواطنين والمقيمين من استقدام واستضافة من 3 إلى 5 معتمرين، تُصدر لهم تأشيرات للمواطنين على السجل المدني والمقيم على الإقامة.

وقال وفقا لـ«عكاظ»،: “إن الاستضافة للمقيم ستكون للأقارب من الدرجة الأولى، ويسمح للمواطن باستضافة من يشاء ويتوجب على المستضيف رعايتهم وخدمتهم حتى مغادرتهم”، لافتاً إلى إمكانية تكرار الاستقدام ثلاث مرات في العام.

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