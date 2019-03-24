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«كراني» يتوقع تقلبات جوية مع بداية «الزائر الربيعي» على عدة مناطق

«كراني» يتوقع تقلبات جوية مع بداية «الزائر الربيعي» على عدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الأرصاد، حسن كراني، طقساً ربيعياً دافئاً مع بداية قدوم “الزائر الربيعي”، مع فرصة تكون السحب على الشمال ووسط وغرب المملكة.

وأضاف كراني في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الفرصة مهيأة لهطول الأمطار مع تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية.

وتوقع حسن كراني استمرار أن تبدأ الحالة الجوية نهاية يوم الأحد 24 مارس وفجر الاثنين، عندها تبدأ التقلبات والعلم لله.

وأشار إلى أن الزائر الربيعي الشتوي بدأ يتحرك من مركزه مع نهاية اليوم الأحد، مسبباً انخفاضاً حرارياً ما بين 3 إلى 8 درجات على أجواء من المملكة العربية السعودية.

وتابع قائلاً: “أجواؤنا تستعد لاستقبال الزائر الربيعي الشتوي فجر غدٍ الاثنين 25 مارس؛ حيث مع نهاية اليوم الأحد يبدأ تحرك الزائر الربيعي الشتوي من مركزه المسجّل حرارة (08) تحت الصفر المئوي على ارتفاع 5000 قدم متجهاً لأجواء وسط المتوسط وشرقه عبر وسط تركيا وغربها.

وأضاف: “سيبدأ بطرق البوابة الشمالية الغربية فجر غدٍ الاثنين مسبباً انخفاضاً حرارياً بقيم ما بين 3 و8 درجات على الشمالية الغربية، والحدود الشمالية، والجوف، وشمال الغربية، ويصحبه نشاط للرياح وتدهور للرؤية، والانعدام وارد.

وختم كراني بقوله: “كما يستمر الزائر بكتلته الربيعية الشتوية بالتعمق على أجواء المملكة، ويصل أقصى مدى له في التعمق صباح ووسط الثلاثاء 26 مارس، مسبباً ازدياد احتمالية النشاط السطحي بسرعة رياح ما بين 40 – 75 كم/س وتدهور رؤية ملموس، وانخفاض حراري ما بين 3 و8 درجات، على وسط الشمال وشرقه، والوسط، والشرق ويمتد النشاط للجنوب.

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