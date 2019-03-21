المسند: هكذا ستؤثر مشاريع الرياض الكبرى على درجات الحرارة (فيديو)

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توقع الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم، أن تسهم مشاريع الرياض الكبرى في تخفيض درجة الحرارة من 2 إلى 5 درجات مئوية.
وقال المسند خلال استضافته في برنامج يا هلا: “إن مشروع النهر الجاري يتمثل في معالجة مياه الصرف الصحي وهو بنك مفتوح لاستثمار المياه المستخدمة، ويمكن أن نزرع بها الرياض والمحافظات المجاورة”.
وختم المسند بقوله: إن مشاريع الرياض الكبرى جاءت لتنهي العلاقة المتأزمة والعدائية بين البلديات.
أ.د. عبدالله المسند – أستاذ المناخ بجامعة القصيم:#مشاريع_الرياض_الكبرىربما تخفض درجة حرارة المدينة من 2 إلى 5 درجات مئوية@ALMISNID#برنامج_ياهلا#خليجيةpic.twitter.com/BM9dL46M0Y
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow)March 21, 2019