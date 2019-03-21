المسند: هكذا ستؤثر مشاريع الرياض الكبرى على درجات الحرارة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

توقع الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم، أن تسهم مشاريع الرياض الكبرى في تخفيض درجة الحرارة من 2 إلى 5 درجات مئوية.

وقال المسند خلال استضافته في برنامج يا هلا: “إن مشروع النهر الجاري يتمثل في معالجة مياه الصرف الصحي وهو بنك مفتوح لاستثمار المياه المستخدمة، ويمكن أن نزرع بها الرياض والمحافظات المجاورة”.

وختم المسند بقوله: إن مشاريع الرياض الكبرى جاءت لتنهي العلاقة المتأزمة والعدائية بين البلديات.