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«صحة جدة» توضح حقيقة ما جرى بمستشفى الملك فهد

«صحة جدة» توضح حقيقة ما جرى بمستشفى الملك فهد
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تواصل – فريق التحرير:

نفت “صحة جدة” إغلاق عدد من غرف العمليات بمستشفى الملك فهد بجدة، مبينة أن العمل يسير بصورة اعتيادية في غرف العمليات بالمستشفى.

وقالت “صحة جدة” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” تعليقاً على ما ورد في إحدى الصحف المحلية: “الصحة في جدة تنفي ما نشر بإحدى الصحف عن إغلاق غرف العمليات، وتوضح أن العمل يجري بشكل اعتيادي بغرف العمليات، وأنها تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة”.

وكانت الصحيفة نقلت عن مصادر أن عدداً من غرف العمليات بمستشفى الملك فهد العام بجدة أغلقت أبوابها تماماً، بسبب نقص أطباء التخدير، ما أثر على جدول مواعيد العمليات الجراحية.

ونقلت الصحيفة عن مرضي أنه تم إلغاء إجراء عملياتهم الجراحية، وأن المستشفى خيَّرهم بين الانتظار لحين إشعار آخر، أو الذهاب لإجراء العمليات في مستشفيات أخرى.

 

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