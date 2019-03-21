«المالية» تشارك في ملتقى مسائية الرؤية بشعار «المالية وتمكين الرؤية»

تواصل – واس:

شاركت وزارة المالية أول أمس، في الملتقى الخامس لمسائية الرؤية، بشعار “المالية وتمكين الرؤية”، تحت رعاية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

وبدأ الملتقى بعرض فلم تعريفي عن الأدوار التي تضطلع بها وزارة المالية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مستعرضًا رؤيتها ودورها المُمَكّن ضمن المنظومة الحكومية لإنجاح باقي مؤسسات الدولة لتحقيق مستهدفاتها.

وقدم مدير إدارة التغيير والتواصل الإستراتيجي بمكتب تحقيق الرؤية بوزارة المالية المهندس أحمد بخش رؤية ورسالة وقيم الوزارة والأهداف الإستراتيجية، وذلك في إطار تطوير سياسات مالية مستدامة، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة، والتمويل المبتكر، إضافة إلى تحسين جودة الحسابات المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين التحول الرقمي بوزارة المالية، وتخصيص وإدارة الموارد المالية بفعالية.

وتناول مستشار وزير المالية ومدير برنامج تحقيق التوازن المالي محمد العمير برنامج تحقيق التوازن، موضحًا أن إنشاءه تم لتمكين عملية التخطيط المالي على المدى المتوسط والهادف لاستدامة واستقرار وضع المالية العامة مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي، كما استعرض الركائز الإستراتيجية للبرنامج ومستهدفاته.

وتحدث مدير عام القطاعات بوكالة شؤون الميزانية والتنظيم عبد الرحمن الغليقة عن أهم معالم عملية إعداد وتنفيذ الميزانية، مستعرضًا دور الوزارة المهم في تمكين الأجهزة الحكومية عبر دعم التخطيط المالي المبكر، وأبرز مبادرات الوزارة في هذا السياق.

فيما عرف رئيس المنتجات بوكالة شؤون التقنية والتطوير المهندس مشعل القاسم منصة اعتماد، وخدماتها متناولًا الجهات المستفيدة من المنصة، وإحصائيات عن منصة اعتماد خلال العام 2018م.

وقدم الرئيس التنفيذي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق المهندس عبد الرزاق العوجان رؤية المركز، والأدوار المناطة به كجزء من منظومة تحقيق التوازن المالي، بالإضافة إلى المنهجية المتبعة لدى المركز لتمكين الجهات الحكومية في تحقيق مستهدفات البرنامج وأهمية كفاءة الإنفاق في تحقيق ميزانية متوازنة واقتصاد مستدام ومستقبل أفضل للأجيال القادمة بحسب تطلعات رؤية المملكة 2030، متطرقًا إلى بعض قصص نجاح الجهات الحكومية في تحقيق كفاءة الإنفاق التي أسفرت عن تحقيق وفر يزيد عن 95 مليار خلال السنوات الماضية، مما أسهم في تمويل مشاريع أخرى تنموية وذات أولوية.

واستعرض مدير برنامج تطوير القطاع المالي فيصل الشريف مهام البرنامج في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك في إطار تطوير القطاع المالي لدعم وتنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل وتحفيز الادخار، والتمويل والاستثمار، متطرقًا لثلاثة ركائز إستراتيجية تتطلب لبناء قطاع مالي مزدهر تتيح تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن لدى برنامج تطوير القطاع المالي 42 مبادرة تحت مظلة البرنامج، وأن البرنامج يعمل مع 11 جهة حكومية.

وفي ختام مسائية الرؤية أكد وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام يعرب الثنيان أن التواصل في الوزارة مبني على أهمية الشراكة والتمكين لشركاء وعملاء الوزارة ودعم إستراتيجيتها للوصول إلى المستهدفات وتحقيق رؤيتها وتطلعاتها، وذلك من خلال عقد الشراكات مع القطاعين الحكومي لتمكين القطاع الحكومي وتحفيز القطاع الخاص شريك التنمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى التزام الوزارة بتحقيق أعلى مستويات الشفافية، مؤكدًا أنها قيمة وركيزة رئيسية في كامل منظومة العمل وخصوصًا في أنشطتها الاتصالية.

واستعرض الثنيان أبرز إنجازات الوزارة في هذا السياق متمثلة بالأسلوب الجديد في إعلان الميزانية وعقد الملتقى وإصدار التقارير الربعية والبيان التمهيدي للميزانية وورش العمل مع القطاعين الحكومي والخاص، مشيرًا إلى أن الوزارة تهتم بالتواصل مع المواطنين والتفاعل معهم وإثرائهم معرفيًا، إضافة إلى تقديم الخدمات لهم عن طريق مركز الخدمة الشامل، إضافة إلى خدمة بقية الجهات المتعاملة بها.

يذكر أن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية أطلق مبادرة مسائية الرؤية في الملتقى الأول قبل خمسة أشهر، التي تستهدف شرح وتوضيح رؤية المملكة 2030 لتعزيز الاتجاهات الإيجابية حيالها، وحث الإدارات الحكومية بالمنطقة لتطوير وتنفيذ خططها، وفق مرجعيات الرؤية والتنسيق فيما بينها لتحقيق أعلى درجات الفاعلية والكفاءة والأثر والوصول للاستدامة التنموية.